Teixeira dos Santos fora da liderança do EuroBic

Segundo informações do Expresso, o Banco de Portugal aprovou, ao final de vários meses de análise, a nova equipa de administração da instituição ainda detida por Isabel dos Santos. Trata-se de José Azevedo Pereira, que já estava na administração do banco, que sobe a presidente executivo no novo mandato, que vai até 2022.

O “chairman” (presidente do Conselho de Administração, com funções não executivas) é Pedro Maia, ocupando o cargo que até aqui era desempenhado por Diogo Barrote. Pedro Maia já era administrador não executivo.

O EuroBic é actualmente um banco numa situação delicada, já que a sua principal accionista, Isabel dos Santos, está a vender a sua participação, depois do escândalo “Luanda Leaks”.

O próprio banco, segundo o Expresso, é alvo de investigações do Banco de Portugal por conta de transferências suspeitas feitas pela Sonangol aquando da sua presidência e que passaram no banco. O Abanca esteve para adquirir o EuroBic, mas o processo acabou por cair.

Aliás, a substituição de Teixeira dos Santos já devia ter acontecido há vários meses, mas, além da pandemia ter adiado o processo, o banco também acreditou que havia um novo accionista para escolher a nova equipa de administração, o que não aconteceu.

Os accionistas do EuroBic com direito de voto, isto é, excluindo Isabel dos Santos, já tinham aprovado a nova equipa, mas era ainda necessário passar o regime de “fit and proper” do Banco de Portugal, o que sucedeu esta semana.