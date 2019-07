Tecnológicas pressionam Wall Street

Início da semana negativo para as tecnológicas em Wall Street, com os três principais índices a terem desempenhos mistos esta segunda-feira, tal como tinha acontecido na sessão de abertura.

O tecnológico Nasdaq foi um índice que mais desvalorizou, caindo 0,35%, para 7.898,08 pontos; o S&P 500 também caiu, perdendo 0,16%, para 3.0121,10 pontos. Já o industrial Dow Jones subiy 0,10%, para 27.218,71 pintos.

Nas FAANG, só a Apple, que apresenta esta terça-feira resultados trimestrais, encerrou a sessão com ganhos, valorizando 0,93%. Em sentido contrário, a Amazon perdeu 1,57%, a Facebook caiu 1,91%, a Alphabet, dona da Google, cedeu 0,27% e a Netflix perdeu 0,92%.

Segundo os dados da Refitiv, uma empresa especializada em pesquisa financeira, mais de 76% das cotadas norte-americanas que apresentaram resultados superaram as expectativas do mercado.

A pressionar o sentimento dos investidores está a reunião da Reserva Federal norte-americana, que se inicia esta quarta-feira. O presidente da Fed, Jerome Powell, deverá anunciar uma decisão sobre o futuro do rumo da política monetária dos EUA depois da reunião, numa altura em que o mercado já começa a descontar um corte nas taxas de juro.

Na quarta-feira os mais altos representantes da administração Trump, Robert Lighthizer e Steve Mnuchin, deslocam-se a Shanghai para mais uma ronda negocial com a China de Xi Jiping.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em alta. Em Londres, o barril de Brent, referência para o mercado europeu, sobe 0,61% para 63,85 USD. Do outro lado do Atlântico, o West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, sobe 1,49%, para 57,04 USD.