Tecnologias de Informação dominam encontro entre ARSEG e ASF

A visita da delegação angolana, que foi chefiada pelo Presidente do Conselho de Administração da ARSEG, Elmer Serrão, foi assinalada por um conjunto de reuniões de carácter técnico na área dos sistemas de informação.

Segundo um comunicado de imprensa tornado público em Lisboa, a visita culminou com uma reunião alargada de trabalho com a presidente da ASF, Margarida Corrêa de Aguiar, que contou também com a participação de outros quadros do supervisor local.

Na ocasião, os membros da ASF deram a conhecer à delegação angolana o modelo organizativo e operacional daquela Autoridade de Supervisão e as principais metodologias de supervisão utilizadas, bem como o papel da ASF no quadro da supervisão do sistema financeiro português e europeu. A nota adianta ainda que os representantes da ARSEG partilharam as suas experiências e interesses neste domínio, dando igualmente conta das transformações actualmente em curso em Angola no sector dos seguros e fundo de pensões. Além do PCA, integraram igualmente a comitiva angolana o administrador, Jardel Duarte, além de Walter Bravo, director do gabinete de Tecnologias de Informação.