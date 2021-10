Taxa de inflação turca sobe para 19,58%

A inflação dos preços ao consumidor da Turquia subiu para 19,58% em relação ao ano anterior, a taxa mais alta desde Março de 2019 e acima da taxa de juros do banco central de 18% devido à fraqueza da lira (moeda turca), avança o trading economics.

Ainda assim, a taxa de inflação veio ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de 19,7%.

A principal pressão de alta veio de alimentos e bebidas não alcoólicas (28,79 % vs 29,0 % em julho), transportes (20,21 por % vs 21,76%), habitação e serviços públicos (20,97 % vs 19,30 %), mobiliário e equipamento doméstico (23,27% vs 22,91%) e hotéis, cafés e restaurantes (23,27% vs 21,48%).

O núcleo da inflação anual, que exclui itens voláteis como energia, alimentos e bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, tabaco e ouro, subiu de 16% para 16,98% em Setembro, 76% no mês anterior. Em uma base mensal, os preços ao consumidor avançaram 1,25%, menos do que as expectativas de um aumento de 1,35%.