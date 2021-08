Taxa de desemprego cresce 1,1 pp no II trimestre de 2021

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que 4 960 162 pessoas perderam o emprego no segundo trimestre de 2021, no relatório sobre o Inquérito ao Emprego em Angola (IEA) publicado esta semana.

De Abril a Junho do ano em curso, o número de pessoas desempregadas registou um aumento de 4,6% em comparação com o trimestre anterior, o que significa que mais 216 142 angolanos foram para o desemprego, elevando a taxa de desemprego para 31,6%.

De acordo com o IEA, o desemprego em Angola registou um aumento de 3,8% em comparação com o trimestre anterior quando se situou nos 30,5%. O aumento do desemprego veio acompanhado de uma redução no emprego ao registar uma taxa de 61,7% uma redução de 1,5% face ao trimestre anterior, perfazendo uma população empregada de 10 715 234.

Mais da metade da população empregada (55,3%) encontra-se no sector da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do comércio por grosso e a retalho com 18,6%, sendo as actividades financeiras, imobiliárias e de consultoria o sector que menos emprega.

Para o economista Eduardo Manuel, a culpa do elevado número de desempregados é da crise económica que o País tem vivido nos últimos seis anos agravada pela pandemia da COVID-19, consequentemente provocou dificuldades de gestão a nível do sector público e do sector privado.

“O ambiente de negócios perdeu a atractividade para captação de Investimento Directo Estrangeiro (IDE), as empresas em actividade perderam a capacidade de auto-financiamento para promover o crescimento, o que levou que muitas empresas adoptassem medidas de redução de pessoal ou mesmo ao despedimento colectivo”, disse o economista.

Acrescentou que a perda de liquidez em divisas estrangeiras por parte do sector financeiro angolano também contribuiu para o agravamento do nível de desemprego em Angola, porque as empresas deixaram de importar matérias-primas por falta de divisas e devido a depreciação do kwanza face ao dólar, o que levou a paralisação da produção.

A população jovem dos 15 aos 24 anos de idade continua a ser fustigada pelo desemprego ao registar um aumento pela terceira vez consecutiva a uma taxa de 57,7%, é necessário recuar até o primeiro trimestre de 2020 para encontrar um registo tão elevado quando se fixou nos 57,8%, o maior registo desde que o indicador começou a ser calculado trimestralmente em meados de 2018-2019.

Informalidade absorve maior número dos empregados em Angola

Em Angola, a maioria das pessoas empregadas encontra-se no emprego informal 79,7% equivalente a 8 543 619 pessoas, das quais 3746770 são homens e 4796849 mulheres, a maioria dos empregados neste sector foi por conta própria por ser um tipo de emprego que não exige tanto como no mercado formal.

O documento do INE revela ainda que o grupo de jovens dos 15 aos 24 anos de idade, apresenta a taxa de informalidade mais alta com 92,5%. Manuel considera que o emprego informal é mau para a economia angolana, porque provoca perda de receitas fiscais para o Estado que poderia ser útil para o investimento público em infraestruturas essenciais, para a actividade empresarial e para outros investimentos úteis aos cidadãos.

Aconselha à criação de incentivos para a transformação do emprego informal em formal, tais como: redução de custos na constituição de empresas para aqueles que já actuam como empreendedores informais, criação de espaços próprios devidamente identificados para os comerciantes informais que poderão ser taxados a posterior.

Medidas a ser tomadas para a redução do desemprego em Angola na óptica do economista Eduardo Manuel

Aumento do financiamento às empresas, para promover o crescimento e desenvolvimento e assim criarem emprego;

Aumento do investimento nos sectores secundário (indústrias transformadoras, construção, produção de energia, etc) e terciário (comércio, turismo, transportes e actividades financeiras);

Aumento dos incentivos ao Investimento Directo Estrangeiro (IDE) nas províncias onde existe maior índice de pobreza (Cuanza-Sul, Lunda-Sul, Huíla, Uíge, Huambo, Bié, Cunene e Moxico, sem esquecer as províncias do Namibe, Benguela, Malanje, Cuanza-Norte e Bengo), que também deverão incentivar a parceria com os empresários locais;

Aposta na formação técnico-profissional a nível secundário e superior, sobretudo nas províncias onde existe maior índice de pobreza;

Aposta no empreendedorismo no ensino superior e no sector social;

Aposta no empreendedorismo no sector público, através do incentivo ao empreendedorismo aos trabalhadores, para que estes possam criar emprego dentro e fora das regiões onde trabalham;

Aumento do investimento público em infra-estruturas, para absorção de mão-de-obra; Aumento do investimento nas regiões onde existe menos população, para atracção de pessoal qualificado e aí promoverem o aumento do emprego.