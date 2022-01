TAAG reforça frota com mais uma aeronave

As Linhas Aéreas de Angola (TAAG) contam desde ontem com mais uma aeronave do tipo Dash-8.400 para reforçar o serviço doméstico de transportação de passageiros.

Trata-se da quinta aeronave das seis previstas, proveniente do Canadá e está enquadrada no “Projecto Líder das Seis Naves”. A aeronave tem capacidade para 74 passageiros, dos quais 10 em classe executiva e 64 na económica.

Deste modo, a TAAG dispõe para os voos domésticos e regionais 11 aeronaves, incluindo os Boeing 737-300.

Quanto aos custos operacionais globais da empresa, o director de Operações da TAAG, José Coelho, realçou, em declarações à imprensa que com a chegada das cinco aeronaves do projecto houve uma grande redução na ordem dos 30% no custo do bilhete, o que faz com que a empresa tenha, actualmente, preços mais reduzidos, quando comparados ao cenário anterior a chegada das aeronaves.

Por um lado, tendo em conta os custos operacionais, José Coelho disse que estes voos permitem que sejam em todos os capítulos mais baixos, dando assim uma maior rentabilidade em termos comerciais. Também permite-se que as pessoas se movimentem com mais flexibilidade pelo território nacional e ao nível da Região.

Em relação às rotas previstas, o director de Operações disse que a prioridade é atender as rotas dos voos domésticos e regionais na totalidade.

José Coelho lembrou também que a companhia angolana de bandeira, actualmente, opera voos para Kinshasa, Windhoek e São Tomé e Príncipe.