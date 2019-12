A rota foi inaugurada com 216 passageiros a bordo do Boeing 777-700, esta segunda-feira.

Com excepção do inaugural, os voos serão operados às segundas, quartas e sextas-feiras, com o DT-564, partindo de Luanda às 11h30 e chegada a Lagos às 14h30. Já os regressos estão previstos para os mesmos dias da semana, nos DT565, que sairão às 15h30 para chegarem às 18h30.