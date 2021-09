Swiss Exchange SIX recebe autorização para bolsa de activos digitais

A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) deu luz verde a bolsa de valores suíça para a criação da sua nova bolsa SDX, abrindo caminho para entrar em funcionamento com o seu mercado de activos digitais, avançou a Reuters.

A luz verde do regulador FINMA também concede a aprovação da SIX para operar um depositário central de valores mobiliários para activos digitais, diz a bolsa.

“A digitalização dos mercados financeiros continua em ritmo acelerado e, embora a forma final do mercado ainda esteja em evolução, este é um marco importante para fornecer aos investidores institucionais uma infra-estrutura segura e robusta”, disse o chefe de bolsas da SIX, Thomas Zeeb, em um comunicado.

Os planos para a nova plataforma de negociação SIX Digital Exchange (SDX) foram revelados em 2018, no início do boom de criptomoedas causado pelo bitcoin e outros projectos e quando os mercados financeiros começaram a se interessar por sua tecnologia de blockchain subjacente.

O SDX deve ser executado em tecnologia de razão distribuída, um sistema digital para registar transacções de activos em vários sites inspirados em blockchain.

A bolsa diz hoje que vê a plataforma a criar uma rede de trocas mundiais para activos digitais à medida que a base de clientes para tais activos se expanda para incluir bancos, emissores, seguradoras e investidores institucionais.

Funcionários da SIX disseram anteriormente que a SDX provavelmente oferecerá negociações com acções seleccionadas, seguidas por outras acções e, posteriormente, títulos e, possivelmente, fundos negociados em bolsa.