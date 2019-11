Segundo TPA, a cessação deve-se ao estado caótico e de descontrolo desta actividade na região.

A levantamento da suspensão da actividade vai depender das decisões a serem produzidas no contacto entre as autoridades competentes do Ministério da Agricultura e Florestas e do governo local.

A informação consta no comunicado final da IIIª reunião do governo, orientada pelo governador da provínccia do Cuando Cubango, Júlio Bessa.