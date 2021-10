'Suporte' da estratégia da ENSA

Banco de Desenvolvimento de Angola, Sede: Gaveto entre a Avenida 4de Fevereiro, nº113 e Rua Robert Shields, nº3, Luanda, Tel: 222 692 831 – Fax: 222 692 805 – Site: www.bda.ao

Matilde do Rosário Mutango Guebe é dos quadros seniores que participa activamente no desenvolvimento estratégico da Empresa Nacional de Seguros e Resseguros de Angola (ENSA), daí a razão de ser elevada ao cargo de administradora executiva (2019). Também está à frente da equipa financeira.

Há mais de nove anos ligada ao Grupo ENSA EP, a carreira no sector financeiro inicia na banca, mais precisamente no Banco Espírito Santo Angola (BESA), hoje Banco Económico (BE), onde fora técnica da Banca de Investimento por um ano e cinco meses (Março de 2007 a Julho de 2008).

Matilde Guebe deixa o BESA (em 2008) e fica por quatro meses (Setembro a Dezembro) na Capital Consulting SA, na qual presta assistência financeira, principalmente em modelagem financeira (instrumento utilizado pelas empresas para auxiliar na tomada de decisões de novos investimentos).

Nos anos subsequentes volta à banca, desta vez no Standard Chartered Bank Angola para exercer o cargo de administrador não-executivo durante seis anos (Setembro de 2013 a Novembro de 2019). Apesar do vínculo com o sector bancário, Matilde Guebe também estava ligada à ENSA – Seguros de Angola.

A trajectória na maior seguradora angolana mostra-se profícua, pois ascende à categoria de directora financeira, cargo que desempenha por quatro anos (2015 - 2019), até ser-lhe confiada uma posição no board do Grupo ENSA EP.

É formada em gestão financeira pela Universidade católica de Angola, mas aquilata o saber (científico) com uma pós-graduação em international banking & financial studies pela University of Southampton (Reino Unido), incluindo o curso “english for academic purpose”, University of Essex (Reino Unido).