Supervisão é um dos maiores desaﬁos de 2020

A supervisão do sector segurador angolano para os próximos anos é apontado como um dos grandes desafios futuros, segundo o director Técnico e de Resseguro da Sociedade Transnacional Angolana de Seguros - STA Seguros. Pascoal Diogo refere que é através deste exercício que poderá existir uma boa orientação para os profissionais do sector, em função de todos os processos regulatórios, que devem ser exercidos de forma aberta, participativa e não de forma coerciva. “Tem de haver uma regulação e supervisão de forma prudencial e comportamental, não só da actividade seguradora, mas também dos fundos de pensões, das entidades gestoras e da mediação de seguros”, disse. O especialista ressalta que a boa supervisão garante a prevenção e mitigação dos riscos, antecipando problemas e oportunidades através de princípios de independência, imparcialidade, transparência assim como possibilita a criação de legislação de mais seguros obrigatórios.

Com isto, nota o entrevistado, há garantias de protecção dos tomadores de seguro, das pessoas seguras, participantes e beneficiários, tendo como fim o aumento do índice de penetração dos seguros na economia para uma margem de 5% a 10% até 2025. Segundo Pascoal Diogo, outros desafios da ARSEG - Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros devem passar pela reestruturação e manutenção do Fundo de Garantias Automóvel (FGA, para uma melhor intervenção no mercado de forma eficiente e eficaz, além da criação do FAT - Fundo de Acidente de Trabalho, com preceitos reais e benefícios pontuais a todos os pensionistas. Ressalta ainda que deve haver promoção e desenvolvimento do conhecimento técnico entre os profissionais de seguros e a comunidade e a melhoria e actualização da legislação e regulamentação vigente. Destaca ainda que é recomendado que haja maior controlo tecnológico dos modelos de negócios dos supervisionados, das políticas e práticas de gestão e das boas práticas de governação corporativa. “É necessário ainda a valorização e integração eficiente com a associação de defesa do consumidor, garantindo maior protecção dos clientes.

