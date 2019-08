O ministro do Petróleo do país, Awou Daniel Achuang considerou a exploração deste campo petrolífero uma “grande melhoria” para a economia do país, dependente do petróleo.

Para o ministro, a produção permitirá injectar fundos nos cofres do Estado, que há vários meses tem tido dificuldade em pagar os salários dos seus funcionários, noticiou a imprensa local.