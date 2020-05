Sucesso dos fundos soberanos em momentos de crise

A crise da COVID-19 criou uma oportunidade única para os fundos soberanos: resgatar as suas economias injectando cash e comprar empresas a metade do preço, aponta o gestor sénior de finanças Miguel Carneiro. O responsável assevera que, para que os fundos soberanos revolucionem as finanças de um Estado, precisam de ter um papel “verdadeiramente” activo na economia dos países de origem e apresentar consistentemente rentabilidades e yields de elevado nível.

“A estratégia de sucesso dos fundos soberanos em altura de crise passa por, rapidamente, entregar cash aos seus Estados e, com os recursos financeiros remanescentes, ser agressivos para comprar empresas que anteriormente à crise estavam fora do seu alcance”, explica.

Miguel Carneiro recua à década de 50 do século passado, quando, fruto das consequências económicas negativas da Segunda Guerra Mundial, surgiu, no Médio Oriente, o primeiro fundo soberano - no Kuwait.

Então, surgiram espalhadas pelo mundo múltiplas estruturas públicas de cariz financeiro cuja missão era a utilização de dinheiros extraordinários dos Estados em vários propósitos de poupança ou investimento.

Desde a década de 70, lembra o gestor, a humanidade viveu numerosos eventos de impacto económico mundial com características similares ao momento que hoje se vive com a COVID-19. Conflitos ou momentos de tensão, como a revolução Iraniana, ou as guerras do Golfo, provocaram sempre alterações bruscas no equilíbrio da economia mundial. Cada um dos múltiplos eventos conturbados das últimas cinco décadas teve motivos e razões muito particulares, tendo, contudo, todos eles resultado em crises económicas de dimensão global.

Sem poupar continentes nem discriminar países, tais crises tiveram como consequências rápidas alterações no normal funcionamento das economias domésticas, originando a drástica redução de orçamentos públicos, a falência de empresas privadas e o resultante pesadelo do desemprego.

Foram hecatombes económicas de dimensão global. “Foi justamente para atenuar e gerir activamente o impacto de possíveis grandes crises económicas que surgiram os fundos soberanos. Tal como a palavra ‘soberano’ indica, a actuação destes fundos está directamente ligada à estratégia funcional dos seus governos e, sobretudo, a um plano de desenvolvimento ou preservação de uma soberania económica”, afirma.

As grandes crises económicas, destaca Miguel Carneiro, ocorrem de forma intermitente e imprevisível, por isso, em tempo de crescimento económico, os fundos soberanos recebem dos seus Estados - e durante vários anos - dinheiro proveniente do excedente das suas balanças de exportações. Tal excedente provém particularmente de duas fontes: a exportação de produtos e serviços, como é o caso de países como Singapura ou China, ou a exportação de recursos naturais, como é o caso da Arábia Saudita, Noruega ou Angola.

Durante os períodos de crescimento económico, os fundos soberanos usam o cash dos seus Estados na implementação de uma estratégia de investimento em vários produtos financeiros. Contudo, devido ao facto de os Estados puderem necessitar de cash a qualquer momento, os fundos priorizam os seus investimentos em produtos financeiros que rapidamente podem ser vendidos sem perdas (ex. acções em bolsa, títulos de dívida pública e dívida corporativa, ETF´s, etc.).

Desde o início da crise da COVID- 19, lembra o gestor, alguns fundos soberanos libertaram cash a favor dos seus Estados, o que corresponde de facto à implementação da sua finalidade de estabilizar as economias locais. Foi o caso dos fundos da Noruega, Angola, Nigéria e Irão.

“A descapitalização dos fundos soberanos é sempre um momento de particular apreensão, mas importa realçar que é para esse efeito que os são concebidos”, afirma. “Não se trata de cofres criados para ficarem eternamente fechados, mas sim de instrumentos de investimento e apoio às suas economias”, acrescenta,

Após desembolsarem cash a favor dos seus Estados, e em momentos de crise, os fundos soberanos têm oportunidades únicas para investir o remanescente dos seus recursos e fazer crescer rapidamente os activos, recuperando assim o dinheiro desembolsado a favor dos Estados, sublinha, lembrando que as bolsas mundiais têm apresentado oportunidades de investimento ímpares.

“À semelhança das crises passadas, esta apresenta um conjunto de oportunidades únicas para as grandes instituições financeiras, como os fundos soberanos. É preciso, para tal, um rápido e exímio trabalho de identificação e selecção das boas oportunidades, trabalho este que já alguns fundos soberanos (mais atentos) têm levado a cabo”.

“Como diz o ditado, é nas crises que se fazem os melhores negócios. Apesar do momento ser sombrio, têm os Estados, mediante os seus fundos soberanos, neste momento a oportunidade de se reinventarem” conclui.