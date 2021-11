Subida de rendimentos obrigacionistas leva Nasdaq para baixo

A bolsa nova-iorquina encerrou sem direcção, com os índices Dow Jones Industrial Average e S&P500 a fecharem em alta e o Nasdaq em baixa.



Os resultados definitivos da sessão indicam que o selectivo Dow Jones valorizou 0,55%, para os 35 813,80 pontos, e o alargado S&P500 subiu 0,17%, para as 4 690,70 unidades. Ao contrário, o tecnológico Nasdaq caiu 0,5%, para os 15 775,14 pontos.

A praça nova-iorquina está a viver uma semana mais curta, devido ao feriado do Dia de Acção de Graças, na quinta-feira, e à sessão encurtada na sexta-feira, e passou um dia com alguma volatilidade, por força do menor volume de operações.

O rendimento da obrigação do Tesouro a 10 anos continua em alta, chegando aos 1,682%, o que aproveitou as empresas do sector financeiro e teve um efeito contrário nas do sector tecnológico.

"Estamos a ver a continuação da tendência de subida do rendimento da obrigação do Tesouro a 10 anos, mas obviamente não está a afectar o Dow ou o S&P500", disse Sam Stovall, o principal estratega de investimento da CFRA.

Em pano de fundo da sessão permaneceu a preocupação com a subida dos casos de infecções com o novo coronavírus em todo o mundo e a re-introdução de medidas de para travar os contágios em alguns países da Europa, que podem travar a procura.