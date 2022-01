Stoxx 600 cai mais de 1%

O Stoxx 600, o índice que agrupa as maiores cotadas europeias, está a ceder 1,12% para 479,06 pontos, num dia em que os principais índices europeus estão a negociar no "vermelho".



De acordo jornal Negócios, a subida das yields que está a ser bastante expressiva no mercado norte-americano, com subidas nos juros a dois e dez anos, está a pesar nos mercados na sessão desta terça-feira.



Quase todos os sectores do Stoxx 600 estão a registar perdas, mais expressiva entre o sector das viagens (-2,02%) e o sector da tecnologia (-1,81%). Note-se que o sector tecnológico regista um dos piores desempenhos no Stoxx 600 até este ponto do ano, a registar um tombo de cerca de 6%.



Apenas o sector do petróleo e gás está em terreno positivo, a valorizar 0,59%, à boleia da subida do petróleo, num dia em que o brent já viu o preço do barril bater um máximo de sete anos.



Nesta altura, a tendência de quedas é visível nos principais índices europeus. Lisboa regista uma das menores quedas entre as praças europeias, a ceder 0,5%. Em Espanha o IBEX cai 0,64%, em Frankfurt o DAX recua 1,05%, o mesmo do índice francês CAC40. Em Londres o FTSE cede 0,79% e a bolsa de Milão recua 1%.

A maior queda entre as praças europeias nesta altura regista-se em Amesterdão, onde a bolsa desvaloriza 1,43%.