Stoxx 600 a caminho da maior perda semanal desde o início de Março

Um mar vermelho invadiu a Europa no arranque de sessão desta sexta-feira, devido aos maus resultados de algumas empresas durante esta “earnings season” e às declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, sobre a possibilidade de uma subida das taxas de juro em 50 pontos base já em Maio.

O Stoxx 600 segue a cair 1,02% para 456,87 pontos, caminhando para a maior perda semanal, desde o início de Março. Dos 20 sectores que compõe o índice, retalho e tecnologia comandam as perdas.

Entre os principais movimentos do mercado, são de destacar as acções da Kering que caem 5,03%, depois de as vendas da Gucci do primeiro trimestre terem ficado abaixo das expectativas, devido aos confinamentos que estão a assolar a China, um dos maiores consumidores da marca. Também a empresa alemã de software SAP desce 0,51%, depois de os lucros dos primeiros três meses do ano terem ficado abaixo das estimativas.

Apesar de tudo, a época de resultados europeia tem sido tranquilizadora, com os ganhos por acção acima da média tanto na Europa como nos EUA, de acordo com o analista do Barclays, Emmanuel Cau, citado pela Bloomberg.

Nas restantes praças europeias, o espanhol IBEX derrapa 0,47%, o alemão DAX desliza 1,35% e o francês CAC-40 regista uma queda de 1,01%. Londres cai 0,49%, acompanhada por Amesterdão (-0,86%) e Milão (-1,27%). Por cá, o PSI segue a tendência, estando a desvalorizar 0,74%.

Os activos de risco estão sob pressão, depois de Jerome Powell ter admitido a possibilidade de uma subida das taxas de juro em 50 pontos base já em Maio.

Os investidores europeus estão também a preparar-se para a segunda volta das eleições presidenciais francesas entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Os “equity funds” do país registaram perdas pela 10.ª semana consecutiva com um prejuízo de 2,9 mil milhões USD, de acordo com os dados do Bank of America e EPFR citados pela Bloomberg.