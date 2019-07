STAR Market: o Nasdaq fabricado na China

Longe vão os tempos em que o rótulo ‘fabricado na China’ pressuponha um produto de qualidade duvidosa. A China, ao longo das últimas décadas, tem investido no desenvolvimento científico e tecnológico, estando actualmente na linha da frente em diversos campos, como na inteligência artificial, relegando o grande rival norte-americano para planos inferiores.

Na indústria tecnológica, as empresas chinesas também têm dado cartas. A Huawei, por exemplo, conseguiu saltar para o pódio das marcas de smartphones mais vendidas no planeta. Além disso, no comércio electrónico, a Alibaba tornou-se num monstro que rivaliza com a Amazon (embora a empresa norte-americana tenha uma pegada mais internacional do que a empresa chinesa). E na área das FinTech, o selomade in China também tem estado na vanguarda da inovação com a criação dos bancos sem balcões onde até já se utilizam dados biométricos, como o sorriso, para fazer pagamentos. Só o Webank, o banco digital da Tencent, tem cerca de 100 milhões de clientes, mas não tem nenhum balcão.

O potencial tecnológico da China foi agora canalizado para a bolsa. Esta segunda-feira marcou o início do mais recente índice bolsista da bolsa de Shanghai, o Sci-Tech innovAtion boaRd, mais conhecido por STAR Market, uma espécie de cópia do índice tecnológico norte-americano, o Nasdaq.

Composto por 25 empresas tecnológicas, que atuam em diversos sectores, desde a fabricação de chips, passando pela biotecnologia até à inteligência artificial, o dia de estreia do STAR Market foi um autêntico frenesim, com valorizações, de alguns títulos , de 520%. É mais do que provável que, nos próximos meses, mais empresas ligadas à ciência e à tecnologia integrem o STAR Market, uma vez 148 companhias fizeram pedidos de registo para negociar neste índice, pretendendo angariar, no acumulado, 128,8 mil milhões de reminbis (16,7 mil milhões de euros ao câmbio atua).