Standard Bank prevê contracção de 2.8% na economia angolana este ano

Segundo a SAPONOTÍCIAS, a previsão foi avançada pelo Economista-chefe de Angola e Moçambique, Fáusio Mussá, durante o primeiro Brifieng Económico via teleconferência, realizado pelo banco. A iniciativa contou com um total de 270 participantes, entre reguladores e instituições públicas, como também representantes de sectores chave da economia de Angola, Moçambique e África do Sul.

Na ocasião, o economista também partilhou a sua opinião enquanto analista relativamente ao impacto da pandemia da COVID-19 e o baixo preço do petróleo na economia angolana, assim como as perspectivas económicas para o ano de 2020 pós pandemia.

Para o responsável os elevados níveis de pobreza e desemprego, o tamanho elevado do sector informal, os serviços de saúde pública inadequado e a capacidade limitada para efectuar testagem são os factores que tornam difícil a implementação de medidas de completo distanciamento social em África. Em consequência destes factores, arrasta-se a degradação contínua da economia, sendo que a variação percentual do volume de comércio mundial bens e serviços apresenta este ano uma descida de mais de 10 % e a negociação do preço do petróleo abaixo dos 20 USD por barril em Abril, reflectem uma contração da procura mundial.

Neste contexto o especialista diz que a economia Angolana continuará em recessão o que torna difícil a diversificação e prevê para este ano uma inflação média anual de 20,7% e 22.3% para o próximo ano.