Standard Bank Angola é o que melhor pagou pelos depósitos dos clientes em Agosto

O Standard Bank Angola (SBA) é, neste momento, a instituição financeira que oferece a taxa de juro mais atractiva para o depósito a prazo, na maturidade de 90 dias, o SBA oferece uma taxa de remuneração dos capitais investidos de 11,7%, sendo que em Julho a taxa estava fixada em 2%, de acordo com dados sobre taxas de juro dos bancos comerciais divulgados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

O Banco Comercial do Huambo (BCH), com 11,4%, e o Banco (BIC), com 8,8% na mesma maturidade, aproximam-se daquela taxa. Em sentido oposto, o Banco Sol e o Banco Valor (BVB) apresentam as taxas mais baixas com 3%, para igual maturidade (90 dias).

Em Julho, a tabela era liderada pelo BCH que oferecia uma taxa de 11,4%, naquele mês o SBA apresentava uma taxa de 2%. Em Agosto, a taxa do SBA registou um crescimento de 483% estando agora fixada em 11,7%.

Neste particular, o Banco Angolano de Investimentos (BAI), maior banco em activos do sistema financeiro, apresentou uma taxa de 7% em Julho, e em Agosto a taxa não sofreu alteração, permanecendo em 7% abaixo do Standard Bank Angola, Banco Comercial do Huambo (BCH), Banco de Fomento Angola (BFA), Banco BIC, Banco de Negócios Internacional (BNI) e o Banco Económico (BE) na maturidade de 90 dias em Julho, superando as restantes instituições bancárias.

Na comparação global entre as taxas de juro oferecidas pelos 25 bancos licenciados pelo banco central, Standard Chartered Bank Angola (SCBA) e o Banco da China Limitada (BOCLB) não apresentaram registos.

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), que não capta depósitos, e o Banco Kwanza Invest (BKI) não fazem parte da tabela e não há algum indicador de avaliação para os mesmos.

“A taxa de juro efectiva desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto para o valor líquido contabilístico do activo financeiro ou do passivo financeiro”.

O Sistema bancário nacional apresenta inúmeras soluções de poupanças, mas os Títulos do Tesouro emitidos pelo Estado angolano dispõem de taxas de juro mais atractivas, até para os pequenos aforradores. Assim, de acordo com as informações recolhidas junto do Banco Nacional de Angola (BNA), verifica-se que os Bilhetes do Tesouro com maturidades de 90 dias, são remunerados à taxa de 16,00%, o que torna esse título mais atractivo quando comparados aos depósitos à prazo oferecidos pelos bancos. Já as Obrigações do Tesouro (títulos com maturidade superior à 365 dias), pagam juros que rondam os 24,5% para as OT-NR – 2 anos, OT-NR – 3 anos: 24,72%, OT-NR – 4 anos: 24,75%, e OT-NR – 5 anos: 25%, respectivamente.

Taxas efectivas vs Taxas nominais

Reflectem ou não o efeito sucessivo de capitalizações sucessivas, quando tal acontece é pois fundamental saber desde logo se a taxa anunciada é Efectiva ou Nominal.

Quando o período em que está reportada as taxas não coincide com a periodicidade que são efectuadas as capitalizações consideram-se Taxas Nominais.

Sendo Taxa Efectiva, significa que ela leva em consideração o efeito de sucessivas capitalizações pelo que a taxa periódica é calculada segundo uma relação de equivalência.

Duas ou mais taxas efectivas são ditas equivalentes quando referidas a períodos diferentes aplicadas ao mesmo capital, durante o mesmo período de tempo produzem o mesmo juros ou valor acumulado.

Sendo Taxa Nominal, significa que ela não leva em consideração as sucessivas capitalizações, pelo que a taxa periódica é calculada segundo uma relação de proporcionalidade.

Uma taxa diz-se anual se estiver reportada ao ano. Quando a taxa for reportada a qualquer outro período diz-se periódica (mensal, trimestral. Etc.).