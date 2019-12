Standard Bank Angola convocou 234 clientes devedores

O Standard Bank Angola convocou no passado dia 27 de Novembro 234 clientes para comparecerem no departamento de recuperação de crédito do banco situado no Condóminio Belas Business Park, em Talatona.

No Relatório 2018 o banco inscreve um crédito vencido no valor global de 54,7 mil milhões Kz, dos quais 1,0 mil milhões Kz foram dados como perdas por imparidade. Em 2017 o valor foi de 36,5 mil milhões Kz, dos quais 1,4 mil milhões representaram perdas por imparidades.

O número de clientes activos do Standard Bank tem vindo a diminuir nos últimos dois anos. Saiu de um saldo de 30 mil clientes em 2016 para 22 mil clientes no ano passado.

No terceiro trimestre do ano em curso o banco apresentou no seu balanço uma carteira de crédito no valor de 45,4 mil milhões Kz, activo no valor de 503,9 mil milhões Kz e um resultado líquido de 23,3 mil milhões Kz.