S&P 500 rompe a barreira dos 3.200 pontos apesar do ‘impeachment’ contra Trump

Dow Jones subiu 0,49% para 28.376,82 pontos; o S&P 500 avançou 0,45% para 3.205,35 pontos e o Nasdaq valorizou 0,71% para 8.641,29 pontos.

Isto depois do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, ter dito num canal de televisão que Washington e Pequim vão assinar um acordo comercial inicial no início de janeiro.

Wall Street fechou em alta apesar de o Congresso ter aprovado o processo de impeachment contra Donald Trump, que irá agora ser votado no Senado, onde não deverá passar devido à maioria republicana. “Por esse motivo, o mercado ignora este debate e prefere focar-se nas negociações com a China, nos resultados das empresas e nos dados macroeconómicos”, refere o Bankinter.

“Pensamos que hoje será um dia de ganhos moderados nas bolsas, à espera dos dados económicos mais relevantes que só serão divulgados amanhã: o PIB do 3º trimestre, a Inflação nos EUA, a confiança do consumidor na UE e o PIB do 3º trimestre no Reino Unido”, refere o Bankinter que diz esperar dados favoráveis, que permitam às bolsas fechar esta penúltima semana do ano em terreno positivo.

Dados divulgados nesta quinta mostraram que o mercado de trabalho dos EUA está a fortalecer-se, com o número de norte-americanos a entrar com pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, a cair como não aconteceu nos últimos dois anos.

Na sessão destacou-se-se a subida dos sectores de consumos não cíclicos e imobiliário.

O petróleo West Texas no NYMEX sobe 0,48% para 61,22 dólares.