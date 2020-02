Sorteio para aquisição de casas no Zango 5 acontece quinta-feira

O sorteio para aquisição de residências no Zango 5, em Luanda, será feito esta quinta-feira, a partir das 10 horas, no Instituto Geográfico e Cadastral de Angola (IGCA), com transmissão televisiva.

Segundo a agência noticiosa Angop, o director do gabinete de Tecnologias de Informação do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação, Mateus Garcia, afirma que que ainda não precisou o canal televisivo que vai transmitir o respectivo sorteio.

O sorteio será feito por meio de um algoritmo computacional (software desenvolvido por técnicos angolanos), que obedeceu aos critérios de candidaturas.

O sorteio deverá obedecer o princípio da aleatoriedade, objectividade e transparência, obedecendo o artigo 4 da lei 5, de 27 de Maio, Lei da Actividade de Jogos.