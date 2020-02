Sorteio das casas do Zango 5 até ao final de Fevereiro

O Ministério do Ordenamento do Território e Habitação, adiantou o secretário de Estado da Habitação, Joaquim Silvestre, está a criar as condições para a realização do sorteio com apoio de outros departamentos especializados, nomeadamente o Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e o Instituto de Supervisão de Jogos, afecto ao Ministério das Finanças.

Joaquim Silvestre esclareceu as intenções do Executivo para que o sorteio decorra em condições verificáveis de transparência, mediante o estabelecimento de um local e hora apropriados, estando sobre a mesa a proposta de que se realize num estádio de futebol como os Coqueiros ou nas instalações de um dos órgãos de Comunicação Social, com transmissão directa, para o que está apontada a TPA.

O Secretário de Estado insistiu no cumprimento escrupuloso dos critérios para que os concorrentes estejam em condições de participar no referido processo. “Mesmo que tenha passado pelo sorteio, se não cumprir com o recomendado a partir da fase inicial deste processo, estes (os que não forem elegíveis) poderão ser excluídos”, advertiu o secretário de Estado.

Lembrou que os candidatos que forem sorteados serão notificados por SMS ou e-mail para preparação das condições de realização da entrevista, assinatura do contrato, pagamento da primeira prestação e recepção da casa e a principal condição de elegibilidade é que nunca tenha beneficiado de uma moradia do Estado.

Em editorial publicado domingo último no matutino Jornal de Angola, Victor Silva assinala as vantagens do uso por parte do Ministério do Urbanismo e Habitação, Imogestin e Fundo de Fomento Habitacional de tecnologia para o processo de inscrições, com vantagens não apenas em termos de transparência e celeridade, mas, em linha de conta com o que refere o SEH, tornar o processo mais justo.

“Para além das óbvias vantagens em termos de transparência, há também a assinalar a celeridade do processo e garantia de justiça na decisão de escolha dos vencedores. Como se notou, não precisamos mais de assistir aquelas enchentes assustadoras, e de certo modo humilhantes, como foi, por exemplo, o sucedido para as inscrições de uma famigerada Feira do Emprego. E porque não pensar no que se evita também com as inscrições viciadas de nepotismo, compadrio e clientelismo”, escreveu.

Contactado pelo Mercado, Cláudio Baptista de Sousa, corretor imobiliário, considera que este processo põe a nú a grande escassez que ainda existe no mercado. “Esses números são assustadores. Veja a procura para cerca de duas mil casas em menos de 15 dias”. O corrector imobiliário considera que “existe mercado, mas continuamos a constatar várias imperfeições pois a intervenção do Estado, ao invés de congir-se à criação de condições e espaço para o empresariado privado, continua o Estado a querer construir e vender moradias, ainda por cima com preços subsidiados”.