O Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola - (Sonangol E.P) deu início ao processo de venda de dois edifícios. Em particular, as instalações estão localizadas na Avenida da República 5 a 7, Lisboa, e no antigo Convento de Brancanes, em Setúbal.

A acção que culminou com a decisão de venda destes imóveis teve início há mais de um ano, estando enquadrada no processo de alienação dos activos não nucleares da empresa.