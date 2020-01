Sonangol tem até Junho para transferir função concessionária

Uma alteração aos artigos 3º. e 5º. do Decreto Presidencial 49/19 de 6 de Fevereiro, que cria a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), estabelece que a Sonangol tem até Junho para transferir para a ANPG os fundos de abandono, que são as verbas reservadas para as medidas de “correcção” ambiental nas zonas de exploração de hidrocarbonetos, representando, assim, a última etapa de uma separação que já se arrasta há quase um ano. O documento estabelece que a ANPG e a Sonangol devem promover, em conjunto, no prazo de 120 dias, isto é, até Abril, o levantamento dos recursos humanos, do património e dos activos relacionados com a função concessionária actualmente na titularidade da Sonangol EP, de forma a determinar a transição de transferência para a titularidade da ANPG.

De resto, os três meses agora determinados com a alteração do Decreto 49/19 representa a prorrogação do prazo, uma vez que a 6 de Fevereiro de 2019 foi exactamente o tempo determinado para que este processo estivesse fechado. A faltarem 15 dias para o primeiro aniversário da nova estrutura criada pelo Executivo para desempenhar o papel de concessionária, foi alargado o prazo para que a Sonangol liberte todo o activo e passivo que tem que ver com a função concessionária. As novas orientações do Titular do Poder Executivo indicam que a transferência dos recursos humanos, do património e dos activos provenientes da Sonangol, suas subsidiárias e de outras empresas públicas do subsector do petróleo e gás relacionadas com a função concessionária deverá ser aprovada por Decreto Executivo conjunto dos titulares dos departamentos ministeriais responsáveis pelas Finanças, Recursos Minerais e Petróleo e pela Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, a quem compete igualmente o esclarecimento de dúvidas quanto aos bens, recursos e activos a afectar, tanto a uma como a outra entidade.

