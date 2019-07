Sonangol fica com 20% das futuras descobertas de petróleo

Diamantino Azevedo precisou que o objectivo é compensar a Sonangol depois de a empresa ter “perdido” o papel de regulador e concessionário dos campos petrolíferos para a recém-criada Agência Nacional do Petróleo, Gás e combustíveis (ANPG).

O ministro, que prestava declarações no final de uma visita à 35ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda/2019), disse ainda que a revisão da Lei do Conteúdo Local, em curso, vai permitir que as empresas nacionais que prestam serviços à indústria petrolífera sejam mais eficientes, com elevado nível de produtividade e competitividade.

Referiu ainda que uma lista de 72 empresas do grupo Sonangol foram entregues ao Instituto Gestão de Activos e Participação do Estado (IGAPE) para serem privatizadas.