Sonangol defende construção de rede de pipelines no País

O País deve apostar na construção de pipelines a nível de todo o território, visando um processo de distribuição de combustíveis mais fácil e optimizado, defende o presidente da Comissão Executiva da Sonangol Distribuidora.

Bernardo Vieira, que falava ao Mercado à margem do Petro Talks, no fim da semana passada, em Luanda, evento que analisou o mercado petrolífero nacional e internacional, considerou o estabelecimento de pipelines como uma medida económica que evitaria a escassez de combustíveis nas cidades por falhas no processo de transporte.

O gestor alerta que não se consegue rentabilizar suficientemente o transporte por rodovia devido ao mau estado das vias de comunicação e e lembra uma das soluções tem sido os caminhos-de-ferro, no sentido de aumentar a frequência de viagens para o interior.

