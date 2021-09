Sonangol atribui à Odebrecht construção de Terminal Oceânico da Barra de Dande

A Sonangol formalizou esta quarta-feira, em Luanda, a adjudicação à Odebrecht Engenharia e Construção Internacional (OECI) da construção do Terminal Oceânico da Barra do Dande (TOBD), projecto avaliado em 547,8 milhões USD.

A petrolífera assinou os três contratos relativos ao Terminal, resultantes dos concursos públicos para empresas interessadas nas obras de conclusão do projecto, inicialmente entregue a uma empresa ligada à empresária Isabel dos Santos, e já alvo de uma anterior adjudicação.

Em comunicado, a Sonangol adianta que foram lançados o concurso para a contratação de serviços de engenharia, "procurement", construção e comissionamento (EPCC), vencido pela OECI, outro para a fiscalização da empreitada, atribuída à DAR Angola e ainda para a realização dos Estudo de Impacto Ambiental do projecto, adjudicado à SOAPRO.

Na cerimónia de assinatura participou o secretário de Estado dos Petróleos, José Alexandre Barroso, que em representação do ministro dos Recursos Minerais Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, procedeu à abertura do evento, sendo posteriormente realizada a assinatura dos contratos pelo presidente do Conselho de Administração (PCA) da Sonangol, Sebastião Gaspar Martins, e pelo administrador executivo Jorge Vinhas.

A Sonangol salienta que o Projecto da Barra do Dande, na província do Bengo, é um projecto estratégico e de interesse nacional, que integra os objectivos definidos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 do Executivo, como principal plataforma para assegurar o armazenamento e recepção de produtos derivados de petróleo para as reservas estratégicas, de segurança e operacionais do país.

O projecto visa ainda promover o Dande como um importante `hub´ de armazenamento e comercialização de combustíveis na região.

Com uma capacidade de armazenamento de combustíveis de 580 mil metros cúbicos de produtos refinados, o TOBD tem o termo das obras previsto, nesta primeira fase, para finais de 2022, refere a Sonangol.

O TOBD - esclarece ainda a Sonangol - irá suprir as necessidades do país e, associado à capacidade já existente, e vai também tornar o processo de receção e distribuição de produtos refinados "mais seguro, eficiente e menos dispendioso".

