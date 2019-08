SoftBank vai emprestar até 20 biliões USD para o fundo

O SoftBank Group Corp. pretende emprestar até 20 biliões USD a seus funcionários para comprar participações no seu segundo fundo de capital de risco depois o sucesso de um fundo anterior de 100 biliões USD para investir em novas empresas de tecnologia, informou o Wall Street Journal.

O segundo Fundo de Visão pretende levantar 108 biliões USD , informou a SoftBank anteriormente.

Para além de seus funcionários, também deve arrecadar dinheiro da Apple Inc., Microsoft Corp., Foxconn Technology Group e do fundo soberano do Cazaquistão. A empresa também ganhou apoio de instituições financeiras japonesas, com sete identificadas como memorandos de entendimento para participar.