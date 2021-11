Sodiam prevê arrecadar mais de 20 milhões USD em leilão

A empresa Nacional de Comercialização de diamantes de Angola, SODIAM, prevê arrecadar mais de 20 milhões USD no seu quarto leilão de diamantes brutos, a realizar-se de 15 a 30 do mês em curso, noticiou o Jornal de Angola

A licitação incide sobre seis pedras especiais da Sociedade Mineira do Lulo, especificamente duas cor-de-rosa e vários cesto de pedras da Sociedade Mineira do Catoca, com as propostas a serem avaliadas até ao dia 29.

Segundo uma nota da SODIAM, as sessões acontecem exclusivamente online, pelo que as empresas interessadas podem se registar através do link www.sodiamsales.com.

No último leilão (o terceiro), realizado em Junho, a empresa embolsou cerca de 56,6 mil USD, resultante das licitações de diamantes especiais das minas de Uari, Lulo, Catoca e Luele.

O primeiro leilão de diamantes ocorreu em Fevereiro de 2019, à luz da nova política de comercialização de diamantes, enquanto o segundo realizou-se em Dezembro do mesmo ano.

Devido à COVID-19 não foi possível a realização de leilões em 2020, sendo que para o presente acto de arrematação foram tomadas todas as medidas de precaução e biossegurança exigidas pelas autoridades competentes para o controlo e combate à referida pandemia.

No formato actual de leilão, para a cerimónia de compra de diamantes, as empresas participantes apresentam as suas propostas de forma remota, em modelo fechado, na plataforma electrónica criada para o efeito, gerando maior transparência no processo e permitir obter mais valor comercial para as pedras disponíveis.

Apesar das restrições impostas pela COVID-19, o terceiro leilão de diamantes confirmou-se como o maior até ao momento, em termos de participação e valor arrecadado.

Fundada em 1999, a SODIAM E.P é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção dos diamantes de Angola.