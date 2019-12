Sodiam. Leilão rende 27 milhões USD

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, SODIAM E.P, encerrou no último sábado, o segundo leilão de diamantes brutos realizado em Luanda durante este ano, tendo arrecadado um valor total de 27,85 milhões USD.

O leilão contemplou a oferta de cinco lotes – quatro da Sociedade Mineira do Catoca e um da Sociedade Mineira do Cuango. Do Catoca foram vendidos dois lotes de composição “run-of-mine”, com cerca de 127 mil quilates cada.

Um terceiro lote da mesma mina era formado por sete pedras especiais com peso total de 210,66 quilates e um quarto por duas pedras com um peso total de 110,21 quilates. O lote com origem na mina do Cuango era formado por uma única pedra especial de 183,55 quilates.

Participaram no leilão 29 empresas de cinco países, sendo as empresas vencedoras VENUS JEWELL e DA TRADING.

Eugénio Bravo da Rosa, Presidente do Conselho de Administração da SODIAM, afirma que “foi concretizado mais um leilão de diamantes brutos em Angola, organizado pela instituição em articulação com o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos”.

Recorde-se que o primeiro leilão, realizado em Janeiro de 2019 com a participação de 31 empresas de oito países, resultou num encaixe de cerca de 16,7 milhões de dólares com a venda de um lote de sete pedras de diamantes brutos.