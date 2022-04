Société Générale sai da Rússia, impacto negativo ronda 3 mil milhões

O banco francês Société Générale anunciou hoje que acordou a venda da totalidade da participação no Rosbank à empresa de investimento do homem mais rico da Rússia, o Presidente russo, Vladimir Putin, noticiou a Lusa.

A empresa Société Générale vai assumir um impacto negativo a rondar os três mil milhões euros no negócio (dois milhões dos quais por depreciação), deu conta em comunicado, no qual anuncia o negócio com a Interros Capital de Putin, a antiga accionista do banco russo Rosbank.

O banco francês adiantou que vai manter a política de distribuição, que inclui o pagamento de um dividendo em dinheiro de 1,65 euros por acção, sujeito à aprovação da assembleia geral de accionistas a 17 de Maio, e o anunciado programa de recompra de acções no valor de aproximadamente 915 milhões de euros.

“Com este acordo concluído após várias semanas de intenso trabalho, o grupo sairá da Rússia de forma eficaz e ordenada, assegurando a continuidade dos funcionários e clientes”, indicou o banco francês.