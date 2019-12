Sociedade Mineira de Catoca reduz contribuição para a receita fiscal em 2019 Sociedade Mineira de Catoca deverá este ano contribuir com 90 milhões USD para a receita fiscal de Angola, uma quebra de 58% face aos 217 milhões de dólares registados em 2018, segundo um comunicado divulgado pela que é a maior empresa a operar no sector dos diamantes no País.