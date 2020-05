SNCPE permite Estado poupar 99,4 Mil Milhões Kz nos contratos públicos

Segundo o Director-geral do SNPC, Saidy Fernando, até ao momento já foram realizados mais de 12 Leilões Electrónicos e um total de 15 concursos públicos tramitados no SNCPE, que envolveram técnicos de vários Departamentos Ministeriais, e um conjunto alargado de fornecedores e produtos licitados pela mesma via, dos quais 4 na fase piloto e 11 posteriores. Entre os organismos que estão a tramitar na pla-taforma, destaque para o Hospital Pediátrico David Bernardino, Maternidade Lucrecia Paim, Instituto de Luta contra a Sida, todos do Ministério da Saúde, bem como o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos.

De cordo com o MINFIN a contratação electrónica produz benefícios como a redução da despesa pública, mormente do custo de aquisição de bens e serviços pelo Estado. Assinala-se ainda o fomento da concorrência e da transparência, combate à corrupção e a redução da burocracia, desmaterialização do processo de contratação pública e contribui para o programa de reforma do Estado e digitalização dos serviços públicos.

Actualmente, e por algumas das suas componentes ainda se encontrarem em desenvolvimento, a ferra-menta do SNCPE inclui apenas parte dos actos da formação dos contratos públicos, nomeadamente da Planificação das necessidades a Adjudicação.

Outras acções em curso incluem os dois novos concursos que decorrem por via da plataforma, nomeadamente do Ministério da Defesa e do Instituto Nacional de Telecomunicações, tendo sido já definido também um plano de alargamento para novas Entidades.