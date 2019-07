Smartphone com ecrã dobrável é a nova aposta da Sony

Segundo esta fonte, o modelo contará com uma bateria de 3.220 mAh, zoom de 10x, um processador Snapdragon 855 e um modem Qualcomm X50. O lançamento, garante Max J, acontece ainda este ano, a tempo do natal, ou em janeiro de 2020.

Recorde-se que os dois smartphones dobráveis já anunciados e mostrados ainda não chegaram às lojas e ambos tiveram a data de lançamento reprogramada para fazer mais testes, no caso da Huawei, ou resolver problemas de resistência do vidro, no caso da Samsung, que parecem já estar resolvidos.