Sindicatos afastam riscos para trabalhadores de empresas de Isabel dos Santos

A decisão do Tribunal Provincial de Luanda, que ordenou o arresto preventivo de contas bancárias pessoais da filha do ex-presidente angolano, Isabel dos Santos, do marido, Sindika Dokolo, e do português Mário da Silva, além de nove empresas nas quais a filha do antigo Presidente detém participações sociais, foi conhecida a 30 de Dezembro.

Os sindicatos estão a acompanhar o caso, que envolve uma das maiores empregadoras em Angola, mas afastam para já qualquer impacto sobre os postos de trabalho das empresas visadas: Banco BIC, Unitel (telecomunicações), Banco BFA, Finstar, Sociedade de Investimentos e Participações, ZAP Media (operadora de televisão), Cimangola II (cimenteira), Condis (empresa de distribuição que detém a marca de hipermercados Candando), Continente Angola e Sodiba (indústria de bebidas).

“O tribunal acautelou a questão dos empregos” e indicou como fiéis depositários os próprios conselhos de administração e o Banco Nacional de Angola, o que significa “que não são previsíveis perturbações” no funcionamento das empresas, disse à Lusa o secretário geral da União Nacional de Trabalhadores Angolanos (UNTA), uma das três centrais sindicais angolanas.

Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes Livres de Angola (CGSILA), concorda: “O arresto é provisório, estamos a espera para ver quando é que avançará a acção principal e qual o desfecho que terá, mas o governo deu garantias de que efectivamente não haverá qualquer alteração na relação jurídica laboral e as empresas não serão afectadas”

Duvida por isso que se confirmem as previsões de Isabel dos Santos que se lamentou, em declarações ao Jornal de Negócios, de as suas empresas estarem a ser condenadas à morte: “O estado não poderia cometer um erro desses, o arresto não pode significa a paralisação ou qualquer outra coisa que venha a afectar os trabalhadores.