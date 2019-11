Shell assina acordo de comparticipação na exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe

O acordo, assinado à margem da conferência “Semana do Petróleo em África”, que se iniciou dia 4 de Novembro e termina hoje, 8 de Novembro naquela cidade sul-africana, diz respeito à participação daquele grupo nos blocos 6 e 11 da ZEE são-tomense.

“A companhia anglo-holandesa Shell vai operar nas zonas citadas, em parceria com as empresas presentes nos blocos, a americana Kosmos Energy e a portuguesa Galp Energia”, diz ainda o comunicado da Agência Nacional de Petróleo.

A Agência Nacional do Petróleo, na pessoa do seu presidente, Olegário Tiny, informou que o facto de o acordo com o grupo Shell ter sido assinado no decurso da conferência, o mais importante encontro do sector em África, “acaba por contribuir para a promoção do potencial petrolífero da ZEE de São Tomé e Príncipe, que ainda é desconhecida e inexplorada.