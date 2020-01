Sete desaﬁos para o mercado de acções e obrigações

O ano de 2020 está definido como a data de entrada em funcionamento da bolsa de acções e da dinamização do mercado de obrigações corporativas. O Programa de Privatizações lança as bases para o arranque da bolsa de acções mas o desafio maior está em levar as empresas privadas a participarem deste segmento de negócios. A Comissão do Mercado de Capitais, CMC, enquanto entidade reguladora e a Bolsa de Dividas e Valor de Angola, BODIVA, instituição gestora dos mercados bolsistas, criaram as condições necessárias para que empresas que pretendam participar no mercado de acções e/ou obrigações possam emitir valores mobiliários em dois mercados.

Mercado de Balcão Organizado, destinados às empresas de pequeno e grande porte incapazes de cumprir com os requisitos do mercado principal, todavia, possuem condições para participar num mercado com normas mais flexíveis Mercado de Bolsa, destinado às empresas de grande porte que possuem potencial para cumprir com os requisitos de um mercado principal. Com base em quatro domínios, nomeadamente o relato financeiro, o corporate governasse, a avaliação económico-financeira e o quadro legal, surgem sete desafios associados ao surgimento do mercado de acções e a dinamização do actual mercado de obrigações.

Nível baixo de Educação financeira

Neste capítulo urge a implementação de um programa integrado de literacia financeira que, como apelou recentemente a ministra das Finanças Vera de Sousa, cujo incremento deve envolver maior concertação dos reguladores do sistema financeiro, no âmbito do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira. “Ao mesmo tempo que precisamos de incrementar uma literacia financeira que capacite os cidadãos, em geral, para lidarem com o dinheiro, para cultivarem a poupança e para terem a percepção adequada dos riscos financeiros a que podem estar expostos em cada momento, temos também o desafio da educação financeira para o futuro, em que todos os processos são, tendencialmente, digitais e sempre inovadores” avança. Porém, o desafio da literacia envolve também as empresas enquanto investidores institucionais, para que mudem o mindset para uma cultura de investimento de médio e longo prazo.

Capacidade das empresas adoptarem as normas relacionadas à Governação Corporativa

Dos diversos diagnósticos realizados a determinadas empresas, desde os feito no âmbito do Plano de Preparação das Empresas para o Mercado de Acções aos realizados por entidades autónomas, verificou-se que os requisitos associados à governação corporativa são os que mais estão em falta nas entidades. Destaca-se a fraca participação do Conselho Fiscal nas reuniões do Órgão de Administração, ausência de uma estrutura interna de análise e gestão de riscos; inexistência de regulamentos internos que definam o funcionamento dos órgãos colegiais das sociedades; carência de mecanismos de detecção e prevenção de irregularidades.

Conhecimento do real nível de poupança interna

Consciente de que a poupança interna é ainda insuficiente para assegurar o êxito pleno do PROPIV em bolsa, o Executivo procedeu às necessárias alterações regulamentares relativas à participação dos investidores não-residentes cambiais no mercado de capitais, procurando alargar a base de investidores. Vão nesse sentido a dispensa de um licenciamento prévio dos investidores não residentes cambiais junto do Banco Nacional de Angola, que passam também a dispor de um quadro mais favorável para a movimentação da conta capital. Nível baixo de empresas com contabilidade organizada e dificuldade de divulgação atempada e periódica de informação financeira das empresas Embora seja uma realidade que aos poucos se vai dissipando, principalmente no sector publico uma vez que o IGAP procura imprimir um novo dinamismo na apresentação das contas das empresas sob sua tutela, o nível de transparência que o mercado de capitais exige é desafiador até mesmo para as empresas de mercados mais maduros. Capacidade de algumas empresas (médio porte) assumirem os custos associados aos Auditores externos e Contabilista Neste capitulo, a proposta passa pela criação de um modelo de consorcio, a semelhança do que acontece com o Programa de Apoio ao Crédito, que auxilia as empresas de medio porte que vão actuar no mercado de balcão organizado. Os dois últimos desafios, mas não menos importantes, prendem-se com o Retorno pago pelos títulos de dívida pública e Ausência de uma agência de notação de risco.