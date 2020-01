Sérgio de Sousa Santos é o novo ministro da Economia e Planeamento

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, nesta terça-feira, Sérgio de Sousa Santos ministro da Economia e Planeamento, em substituição de Manuel Neto da Costa.

Sérgio Santos, que até então ocupava o cargo de secretário de Estado para o mesmo ministério, assume o pelouro responsável pelo planeamento do desenvolvimento nacional, pela formulação de propostas e coordenação da implementação de políticas de desenvolvimento da economia nacional e pela coordenação das acções no âmbito da integração económica, da cooperação económica para o desenvolvimento e dos negócios internacionais.

Curriculum Académico

- Licenciatura em Economia (Menção Honrosa), Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, 2002;

- Mestrado em Gestão de Empresas (MBA), Universidade de Navarra, IESE Business School, Campus de Barcelona, 2010.

Curriculum Político e Associativo

- Deputado à Assembleia Nacional (com mandato suspenso por inerência de funções)

Curriculum Profissional

- Assistente da Direcção de Programas da TPA, na redação de economia do programa “Janela Aberta”;

- Assessor do Director Geral do departamento de logística, na Sociedade Mineira do Lucapa, Lda, 2002- 2006;

- Docente das disciplinas de Cálculo Financeiro e Gestão Financeira no ISPRA em Luanda, 2004- 2006;

- Docente da disciplina de Gestão Financeira na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto em Luanda, 2002- 2014;

- Administrador Financeiro e para a Gestão de Activos no Fundo de Pensões Empreendimentos, SA, 2006- 2008;

- Deputado da Bancada Parlamentar do MPLA à Assembleia Nacional (2008);

- Secretário da Comissão de Economia e Finanças, 5ª Comissão da Assembleia Nacional, 2008- 2012;

- Vice-Presidente do grupo Nacional da Assembleia Parlamentar Paritária dos países ACP e a União Europeia na Assembleia Nacional, 2016- 2017;

- Assessor do Vice-Presidente da República para os Assuntos Económicos e Empresariais, 2012- 2013;

- Secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos, 2013- 2015;

- Secretário de Estado para Economia do Ministério da Economia e Planeamento, 2017.