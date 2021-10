Semana do investidor: Especialistas debatem sobre fraudes no sistema financeiro

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) realizam desde segunda-feira, a 5ª Edição da Semana Mundial do Investidor. O evento, que terminará no dia 9 do corrente mês, congrega Oito webinares a decorrer via zoom e disponíveis no canal do Youtube da CMC.

A CMC, na qualidade de coordenadora Regional para África, reuniu especialistas do sistema financeiro para, no primeiro webinar realizado nesta segunda-feira abordar temáticas ligadas as fraudes financeiras existentes no mercado nacional.

A representante do regulador do sistema financeiro angolano, Zelia António, disse que se tem registado inúmeras tipologia de fraudes no sistema bancário e não bancário, e com o objectivo de mitigar as fraudes o BNA determina por meio do aviso 12/16 de Setembro que as instituições financeiras devem informar aos clientes sempre que se verificar movimentações em suas contas.

De 2019 a Setembro de 2021 o BNA, registou um total de 162 reclamações sobre fraudes que são representados de várias formas, 53 incidiram-se em cartões de débitos, 27 sobre conta do deposito a ordem e 19 respeitantes a maquina de Caixa Automáticas (ATMs) e Terminal de Pagamento Automático (TPA).

“Do lado das seguradoras, tem se observado fraudes desde a situações mais graves quando determinados grupos planeiam golpes nas seguradoras até em situações mais simples, como contratação de uma pólice de seguro para dar cobertura a um sinistro pré-existente” disse Ana de Castro, representante da ARSEG para área de supervisão e expensão.

Reiterou ainda que as seguradoras enquanto operadoras do sistema financeiro devem implementar regras de segurança, fazer Due intelligence no acto da contratação, melhorar e definir os procedimentos, bem como garantir a exequibilidade dos mesmos.

No que se refere as fraudes no Mercado de Valores Mobiliários, MVM, Aldimiro Gonçalves assessor da Presidente do Conselho da Administração da CMC e Mauro Oliveira (CMC) representante do departamento de surpervisão dos agentes de intermediação afirmaram que ainda não se registou fraudes no MVM isto em função do estágio em que o nosso mercado apresenta.