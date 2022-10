Seis seguradoras desapareceram do mercado nos últimos quatro anos

O número de seguradoras no País reduziu para 22, face à extinção de seis instituições nos últimos quatro anos, apurou o Mercado nos relatórios da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

Até 2018, conforme a ARSEG, operavam no mercado 27 seguradoras, este número passou para 28 (em 2019) com a entrada da MEU SEGURO. Mas, em 2020 baixou para 24, como consequência da dissolução das AAA (na época segunda maior empresa do sector, apenas superada pela ENSA); MANDUME SEGUROS; GLINN SEGUROS.

A MEU SEGURO viria a completar o número de seguradoras extintas em 2020, sensivelmente um ano depois de estar registada na ARSEG, o regulador do sector.

A MANDUME SEGUROS e A GLINN SEGUROS viram as licenças revogadas, uma vez que nunca chegaram a desenvolver a actividade seguradora, quando a lei estabelece um período de seis meses para o início das operações, após a obtenção da licença.

A MEU SEGURO elevou para três o número de revogações de licenças em menos de cinco dias por falsas declarações, relativas aos recursos financeiros usados para a realização do capital atribuído aos promotores do investi mento, conformando o acto jurídico que deu lugar à imediata entrada em liquidação da referida sociedade.

Ainda em 2020, a GARANTIA SEGUROS viu, em Maio, a suspensão da autorização para celebrar novos contractos de seguro, ao que a ARSEG justificou com o incumprimento da entrega do Plano de Financiamento, nos termos em que foi fixado por este Órgão de Regulação e Supervisão.

O regulador (ARSEG) revogou a licença da GARANTIA SEGUROS no ano seguinte por incapacidade de cumprir com as garantias financeiras, associada à indisponibilidade dos accionistas de injectar capital, a fim de satisfazer os requisitos mínimos de solvabilidade.

Também pesou para a revogação da licença, a redução de mais de 80% da actividade e as constantes reclamações dos segurados, relacionadas com a dificuldade da GARANTIA SEGUROS em indemnizar os sinistros apresentados.

A MASTER SEGUROS foi a última instituição que viu cancelada a licença de operação em 2021, publicada em Diário da República IIª Série n.º 143, cujo despacho foi n.º 5133/21 de 26 de Outubro.

De acordo ainda com o regulador, a revogação teve como fundamento a inexistência de garantias financeiras para o exercício da actividade seguradora.

Foi igualmente apontada a indisponibilidade dos accionistas a injectar capital para a manutenção dos requisitos mínimos de solvabilidade, bem como a observação de reiteradas infracções à legislação do mercado segurador.

Em Fevereiro de 2021 a ARSEG aplicou a medida sancionatória de suspensão de autorização para a subscrição de novos riscos à MASTER SEGUROS por um período de 180 dias, cujo prazo terminou em Agosto do mesmo ano.

Mudaram de nome e imagem

FIDELIDADE

Anteriormente conhecida como UNIVERSAL SEGUROS, a FIDELIDADE ANGOLA adoptou o novo nome e imagem em Setembro de 2017 sustentada por objectivos de rentabilidade e de posicionamento no mercado, que visavam o alcance de uma posição de referência em Angola entre as seguradoras existentes no País.

A companhia Fidelidade, em actividade desde 1808, já era líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não vida, quando herdou todos os activos e passivos da Universal Seguros., que iniciou a actividade em Outubro de 2011.

SANLAM

A SANLAM, fundada em 2005, começou a operar com a denominação de GA Angola seguros. A 3 de Junho de 2016, a seguradora que pertencia à Saham Finance, realizou um aumento de capital (2,5 biliões Kz) e passou a ostentar a marca de um dos maiores grupos pan-africanos de seguros, SAHAM.

Face à aquisição do Grupo SANLAM na totalidade do capital da SAHAM Finances, finalizada em Outubro de 2018, a instuição passou a fazer parte do Grupo SANLAM, de serviços financeiros pan-africanos, com mais de 100 anos de existência, líder e o maior grupo segurador de África, o que resultou na mudança do nome e da marca para SANLAM Angola.

NOVA SEGUROS

Em 2022, a companhia de seguros anteriormente conhecida como SOL SEGUROS mudou a denominação para NOVA SEGUROS. A decisão foi aprovada durante a assembleia geral de accionistas, que teve lugar no dia 27 de Abril do ano em curso, e publicado em Diário da República.