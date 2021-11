Seguros emite 73,2 mil milhões Kz de prémios no terceiro trimestre

O mercado segurador nacional emitiu, no terceiro semestre do ano, 73,2 mil milhões Kz de prémios, segundo dados dos indicadores trimestrais publicados recentemente pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

Durante o período, o ramo Não Vida emitiu 72,1 mil milhões Kz, comportando 98% de toda a produção do trimestre, enquanto o ramo Vida, com apenas 2% produziu 1,1 mil milhões Kz, conforme os indicadores que envolveram 20 seguradoras.

Os custos com sinistros atingiram 19,3 mil milhões Kz, sendo que o ramo Não Vida teve um custo equivalente a 19 mil milhões Kz, equivalente 98,26%, do total dos custos com sinistros do trimestre ao passo que o ramo Vida teve custos avaliados em 1,74% mil milhões Kz (1,74).

Segundo o boletim da ARSEG, a sinistralidade total do trimestre quedou-se em 26%, sendo que o ramo Não Vida registou uma taxa de sinistralidade de 26 % e o Vida 30%.

O relatório observa ainda que durante o terceiro trimestre foram comercializadas 173 934 apólices, das quais 154 316 do ramo Não Vida e 19 618 do ramo Vida, onde os Automóveis foram responsáveis pela emissão de 83 988 apólices, secundado pelo Acidentes com 39 246 apólices.