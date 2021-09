Seguro directo cresce 35,6% e atinge 6,3 mil milhões de euros

A produção de seguro directo relativa à actividade em Portugal apresentou, no primeiro semestre do ano, em termos globais, um crescimento de 35,6% face ao semestre homólogo de 2020, atingindo 6,3 mil milhões de euros, para o qual foi determinante o acréscimo de 83,1%, equivalente a 3,4 mil milhões de euros verificado no ramo Vida.

Os dados vêem expostos no Relatório de Evolução da Actividade Seguradora referente ao segundo trimestre do corrente, publicado recentemente pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que diz que os ramos não Vida registaram também um acréscimo de 3,1% (2, 8 mil milhões de euros).

O documento observa ainda que nas empresas sob supervisão prudencial da ASF (empresas nacionais), ambos os ramos Vida e Não Vida cresceram, tendo somado 89,9% (3,3 mil milhões de euros) e 4,1% (2,4 mil milhões de euros) respectivamente.

Por sua vez, as sucursais de empresas da União Europeia a operar em Portugal registaram um decréscimo de 2,5% nos ramos Não Vida, estimado em 390,3 milhões de euros, tendo a produção do ramo Vida apresentado um crescimento de 5,5% (163,2 milhões de euros).

Segundo a ASF, a estrutura da carteira alterou-se relativamente à composição observada em Junho de 2020, com o ramo Vida a aumentar 14,2 pontos percentuais, aproximando-se da sua quota habitual.

Entretanto, os custos com sinistros de seguro directo apresentaram um acréscimo significativo de 31,7%, tendo atingido os 6 mil milhões de euros face ao semestre homólogo do ano anterior. No ramo Vida, os custos com sinistros aumentaram 46,1% (4,4 mil milhões de euros) e nos ramos Não Vida, o crescimento foi de 4,6% (1,6 mil milhões de euros).

No ramo Vida, ambos os tipos de empresa (nacionais e sucursais), acompanharam a tendência do mercado, apresentando um acréscimo nos custos com sinistros.

Nos ramos Não Vida, por exemplo, as empresas nacionais apresentaram um aumento nos custos com sinistros ao contrário das sucursais que registaram um decréscimo de 3,6% (211,7 milhões de euros). Em termos de peso, os custos com sinistros das empresas nacionais representaram 94,2% (5,7 mil milhões de euros) do total do mercado e as sucursais os restantes 5,8 % (351,6 milhões de euros).

Ramos Vida

No total do mercado, os Planos Poupança Reforma (PPR) registaram um crescimento de 81,8% face ao período homólogo de 2020, mantendo, no entanto, o seu peso na estrutura do ramo

Vida, representando 24,3% da produção total.

Os custos com sinistros de seguro directo apresentaram um acréscimo significativo de 31,7%, taxado em 4,4 mil milhões de euros, face ao semestre homólogo do ano anterior. No ramo Vida, os custos com sinistros aumentaram 46,1% e, nos ramos Não Vida, o crescimento foi de 4,6%.

De acordo com o relatório, embora os custos com sinistros tenham aumentado em todas as modalidades, o crescimento foi mais acentuado nos seguros de vida não ligados. Esta evolução é explicada pela saída de contratos por vencimento, cujo peso no total de sinistros foi de cerca de 59%. Os resgates apresentaram uma diminuição de 2,5% face a Junho de 2020, tendo

representado 31,3% dos custos com sinistros do período em análise.

Efectuando uma análise por modalidade, verifica-se que os seguros de vida não ligados, incluindo os PPR não ligados, apresentaram taxas de crescimento dos resgates positivas.

“A taxa de resgate das empresas nacionais, medida em função do valor das provisões e passivos financeiros dos produtos resgatáveis, foi de 3,4%, valor semelhante ao verificado em Junho de 2020”, lê-se no documento e análise.