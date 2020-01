Seguradoras somaram um prejuízo global de 17 mil milhões Kz em 2018

As 27 seguradoras que operavam no mercado até ao fim do exercício económico 2018 acumularam um prejuízo de 17 mil milhões Kz, de acordo com o estudo “O Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola 2014-2018, divulgado pelo Instituto de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) a 31 de Dezembro.

Segundo o estudo, durante o período de cinco anos, o resultado líquido do exercício apresentou um comportamento volátil, partindo de um valor positivo em 2014, de 2,7 mil milhões Kz, seguido de uma redução nos dois anos subsequentes, alcançado mesmo um valor negativo em 2016, de 1,7 mil milhões KZ, o qual contrasta com um crescimento bastante significativo em 2017 (o maior resultado do período de cinco anos) de 8,7 mil milhões Kz. Por sua vez, o ano de 2018 foi substancialmente negativo, cujo valor atingiu os 17 mil milhões Kz.