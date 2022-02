Seguradoras devem adoptar políticas antifraude

As seguradoras nacionais deverão implementar políticas internas para prevenir e reportar ilícitos na interacção com os tomadores de seguros, informou esta Quarta-feira, a ministra das Finanças, Vera Daves.

A ministra das Finanças falava perante às comissões de Economia e Finanças e dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional, que aprovaram, na especialidade, a Proposta de Lei da Actividade Seguradora e Resseguradora.

O documento, de iniciativa legislativa do Executivo, vai à votação final global na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional, agendada para o final deste mês.

Vera Daves considera fundamental a existência de uma política-antifraude nas empresas de seguros, porque há trabalhadores do sector que às vezes, em conluio com tomadores de seguro praticam ilicitudes com as pessoas com quem interagem.

Segundo a governante, a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), vai desempenhar um papel fulcral no seio das seguradoras, aplicando multas e sanções que forem necessárias e encaminhar os casos mais graves aos órgãos de justiça.