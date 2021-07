Seguradoras contribuem com 5% para as receitas do Fundo de Garantia Automóvel

As receitas do Fundo de Garantia Automóvel (FGA) contam com uma taxa de 5% aplicado sobre os prémios simples do seguro directo do ramo auto, revelou o assessor da Agência Angolana de Regulação e Supervisão dos Seguros (ARSEG), Jesus Teixeira.

Jesus Texeira falava durante a Conferência Internacional sobre “O Fundo de Garantia Automóvel e os Desafios Para o Futuro” realizada pela ARSEG, esta manhã, em formato virtual.

Segundo explicou, cada seguradora contribui com a referida taxa que é processada no trimestre anterior “liquido de estornos e anulações”.

Acrescentou que os reembolsos também fazem parte das receitas do fundo resultante das suas aplicações financeiras, os rendimentos, as aplicações do Orçamento Geral do Estado (OGE) sobretudo as dotações para a cobertura das despesas de funcionamento despesa com pessoal, salário e outras 20% também das multas aplicadas no âmbito do seguro obrigatório e também as doações.

Oito factores condicionantes do aumento da intervenção do FGA

Limitação das coberturas aos causadores conhecidos e aos danos corporais;

Demora nas respostas às solicitações do FGA relativamente às informações sobre acidentes;

Regras de execução orçamental;

Ausência de delegação ou representante por províncias;

Falta de documento de identificação dos lesados/familiares;

Baixo nível de bancarização dos lesados;

Alguma desconfiança dos cidadãos devido a suspeita de fraude

A falta de impulso por parte dos interessados.