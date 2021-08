Sector segurador cresce 23% em 2020

O documento, apresentado pelo administrador da instituição, Jardel Duarte, observa que os ramos Viagens, Acidentes e Doenças representaram 52% do peso total de prémios do ano.

Ao mesmo tempo, citando o responsável, registou-se um crescimento significativo a nível da petroquímica, com 19% do peso geral de prémios, tendo o seu incremento entre 2019 e 2020 atingido cerca de 142%.

O ramo automóvel teve um peso de 9% na carteira de prémios de seguros e o administrador precisou, uma vez mais, que houve um decréscimo nos prémios, algo que vem acontecendo desde 2018.

“Isto implica que há acções que devem ser empreendidas não apenas pela Polícia Nacional, mas também por todo o sistema financeiro, nomeadamente os operadores, a mediação, os sistema de educação, que devem influenciar para um maior contributo para o rácio de penetração do seguro automóvel”, disse.

Jardel Duarte destacou, igualmente, que apesar de haver registo de um aumento de prémios no ramo Vida, o seu peso na carteira global de prémios é ainda tímido.

Conforme aponta, o facto leva à necessidade de se reflectir sobre as políticas de incentivo a esses produtos, sobretudo na sua capitalização, uma vez que a maior parte dos seguros de Vida são feitos meramente para a obtenção de crédito bancário.

Em relação ao número total de companhias, o ano passado terminou com a descontinuidade de cinco licenças, que fez com que o ano terminasse com 23 seguradoras, das quais 22 de capitais privados e uma de capitais próprios, a ENSA, que se encontra num processo de privatização.

Recorde-se que a actividade foi realizada no âmbito das festividades do 17° aniversário da institucionalização do Dia dos Seguros e Fundos de Pensões em Angola, que se assinala a cada 5 de Agosto.

Refira-se ainda que em alusão à data, a ARSEG), o Fundo de Garantia Automóvel (FGA) e um conjunto de seguradoras licenciadas participaram de uma operação de fiscalização do tráfego rodoviário, encabeçada pela Polícia Nacional nas diferentes artérias da capital do País.

A operação visou, essencialmente, fiscalizar o cumprimento efectivo da obrigação de contratação do seguro de responsabilidade civil automóvel por parte dos utentes de veículos motorizados a circular na via pública.