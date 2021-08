Sector segurador arrecada 223,7 mil milhões Kz de prémios

A actividade seguradora no País cresceu 23% em 2020, face ao período homólogo, tendo arrecadado 223,7 mil milhões Kz de prémios, segundo dados do Relatório do Mercado de Seguros, Fundo de Pensões e Mediação de Seguros divulgado esta quinta-feira, 05, pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

O resultado líquido do exercício foi de 21 mil milhões Kz e o ramo que mais cresceu, de acordo com administrador da instituição, Jardel Duarte, que fez a apresentação do documento, foi o Petroquímica, com cerca de 142%. Segue-se o ramo de Responsabilidade Civil Geral com 32,51% e em terceiro lugar o ramo Incêndio e elementos da natureza, que em 2020 cresceu 21,84%.

O ramo com maior peso na estrutura da carteira do mercado continua a ser o de Acidentes, Doenças e Viagens, que representou, em 2020, cerca de 52% do total de prémios de seguro directo, seguido do ramo Petroquímica, com cerca de 19%. Surge depois o ramo Automóvel, com cerca de 9% na estrutura global de prémios arrecadados em 2020.

Jardel Duarte precisou que apesar de se observar um crescimento regular dos prémios do ramo Vida nos últimos anos, o seu peso na carteira global de prémios continua muito residual, rondando à volta de 2,30%.

“Isto nos leva, mais uma vez, a reforçar a necessidade de se reflectir muito seriamente nas políticas de incentivo a estes produtos, sobretudo de capitalização, pois, grande parte dos seguros de vida que ainda são feitos são meramente para obtenção de crédito bancário.

Os prémios do ramo Automóvel reduziram novamente, quedando-se nos 16%, certamente devido ao confinamento provocado pela pandemia da COVID-19, conforme o responsável da ARSEG.

Adianta que apesar da redução em 2020, há ainda um nível de concentração muito forte da carteira de prémios em Acidentes, Doenças e Viagens, uma vez que representa ainda mais de 50% da carteira global de prémios das companhias com um crescimento de cerca de 14% em 2020.

Indemnizações

Segundo o administrador da ARSEG, as indemnizações registaram níveis de oscilação consideráveis, de um ano para o outro. Em 2019, por exemplo, o valor das indemnizações registadas foi 76,7 mil milhões Kz e no ano seguinte o valor subiu para 92,4 mil milhões Kz, representando um crescimento de cerca de 20%.

Advoga a existência de uma correlação positiva entre os prémios e as indemnizações do ramo Acidentes Doenças e Viagens, que em termos de prémios representa 51,72% da carteira e que em contrapartida teve um peso significativo na estrutura de custo das indemnizações que andou à volta de 64,26% do total de indemnizações pagas no ano de 2020.

O ramo Petroquímica foi o que mais pagou indemnizações, depois dos Acidentes Doenças e Viagens, com 18,20% do total. Aparece logo a seguir o ramo Automóvel com um peso de 8,43% das indemnizações registadas.

Jardel Duarte afirmou ainda que o ramo que mais registou variação no valor das indemnizações foi o Transportes, com uma variação de cerca de 259%, seguido do ramo Petroquímica com 229%.

O relatório indica ainda, conforme o administrador da ARSEG, que em 2020 as indemnizações do ramo Petroquímica ficaram acima de 16 mil milhões Kz e representaram um peso de 18,20% do global das indemnizações do mercado.

Estiveram na base desse aumento a ocorrência de 12 sinistros, com destaque para dois que foram considerados de grande proporção, nomeadamente no Bloco 15/06 da ENI-Energy, seguidos pelos sinistros da BP-Angola e o da Sem Ngoma, que no total representaram mais de 57,4 milhões USD.

Outro ramo que se destacou nas indemnizações em 2020, para além do Acidentes Doenças e Viagens e do Automóvel, foi o Transportes com quase 4 mil milhões Kz. As principais razões foram os quatro acidentes ocorridos com os aviões da TAAG, que no total representaram cerca de 10 milhões USD, o que em termos globais levou este ramo a ter um peso acima de 4% do total das indemnizações.

Sinistralidade

A taxa de sinistralidade global de 2020 andou à volta de 41%, o que representa uma redução do nível de sinistralidade, quando comparado com o ano anterior.

Embora se tenha registado um aumento das indemnizações, a taxa de sinistralidade reduziu como consequência do aumento dos prémios que foi superior ao aumento das indemnizações.

Em 2020 o ramo que teve maior sinistralidade foi o Transportes, com cerca de 57,01%. Isso significa que dos prémios recebidos neste ramo, 55,34% foram pagos em indemnizações.

Depois aparece o ramo Acidentes, Doenças e Viagens com 51,32% e, em terceiro, o ramo Diversos 43,02% de taxa de sinistralidade em 2020, respectivamente. O ramo Vida também teve uma sinistralidade alta que rondou os 35,61%.

Em termos de ranking, a ENSA continua a liderar com 37,8% do mercado, seguido da Sanlam com 13,76 e o terceiro posto é ocupado pela Fidelidade com 13% da quota Os ramos que mais de mercado.