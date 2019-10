Sector diamantífero: Receitas até Setembro superam em 13% o total de 2018

A receita fiscal proveniente da venda de diamantes, de Janeiro a Setembro do corrente ano, somam cerca de 22,6 mil milhões Kz (cerca de 51,2 milhões USD) e ultrapassam em 13% o total arrecadado em 2018, segundo dados da Direcção de Tributação Especial da AGT.

Importa salientar que naquele ano, nos meses de Janeiro e Março não houve pagamentos da receita diamantífera.

O valor arrecadado no período em analise foi fortemente influenciado pelo crescimento registado no último trimestre na ordem de 7,9 mil milhões Kz, o maior do ano e que se traduz num aumento de 7% face ao segundo trimestre e de 8% face aos três primeiros meses do ano. Quando comparado a igual período do ano passado, os dados do Departamento de Auditoria Fiscal revelam que a receita fiscal no trimestre cresceu 40%.

Até Setembro o Imposto Industrial de diamantes acumulado cifrou-se em 7,5 mil milhões Kz, representando um aumento de 13% face ao total arrecadado em 2018. No entanto, os Royalties que constituem uma enorme parte da receita diamantífera cresceram igualmente 13% face a 2018 com um valor de 15,1 mil milhões de kz.

