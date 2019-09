Saudi Aramco está “mais forte do que nunca”, garante CEO da petrolífera

O CEO da Saudi Aramco garante que a petrolífera saudita emergiu dos ataques às suas instalações “mais forte do que nunca” e que a produção total de petróleo vai ser retomada até o final de setembro.

Amin H. Nasser disse que milhares de funcionários foram retirados dos projectos nos quais estavam inseridos para trabalhar na recuperação da produção do ‘ouro negro’. O presidente da petrolífera estatal da Arábia Saudita enviou ainda uma mensagem interna aos trabalhadores, lembrando que “cada segundo conta em momentos como esses”.

“Os incêndios que pretendiam destruir a Saudi Aramco tiveram uma consequência não intencional: galvanizaram 70 mil de nós em torno de uma missão de recuperação rápida e confiante”, escrevei Amin H. Nasser, por ocasião do Dia nacional de Arábia Saudita, que se comemora anualmente a 23 de setembro.

No final da semana passada, ataques com drones às instalações do maior produtor de crude do mundo parte dos rebeldes Houthis do Iémen levaram o preço do barril do petróleo a disparar e a quedas acentuadas nos mercados financeiros.

Perante as investidas a Abqaiq e Khurais, a Saudi Aramco teve de encerrar 5,7 milhões de barris por dia de produção. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos poderiam ter de utilizar o petróleo da sua Reserva Estratégica para manter o mercado “bem abastecido”.

“Se não tivéssemos agido rapidamente para conter os incêndios e empreendermos rápidos esforços de restauração, o impacto no mercado de petróleo e na economia global teria sido muito mais devastador”, refere ainda a mensagem do CEO, divulgada este sábado pela agência ‘Reuters’.